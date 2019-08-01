НАБУ прийшло з обшуками в Украерорух

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки у приміщенні ДП «Украерорух» та за місцем проживання його службових осіб.

Відповідна інформація оприлюднена на сторінці відомства у Facebook.

“Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснюють обшуки у приміщеннях ДП Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки у приміщенні ДП «Украерорух» та за місцем проживання його службових осіб.

Відповідна інформація оприлюднена на сторінці відомства у Facebook.

“Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснюють обшуки у приміщеннях ДП «Украерорух» та за місцем проживання його службових осіб”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що слідчі дії проходять в межах розслідування можливого зловживання посадовцями «Украероруху», які розмістили понад 400 млн грн держпідприємства на рахунках ПАТ «Платинум Банк», визнаного неплатоспроможним.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ розпочали у листопаді 2017 року, повідомили у відомстві.