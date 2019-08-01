Аброськін: Завдання на сьогодні — затримати ще двох замовників убивства "Сармата"

Поліції необхідно зібрати достатні докази і затримати ще двох замовників вбивства ветерана АТО Віталія Олешка ("Сармата").

Про це у Facebook написав перший заступник глави НПУ - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін.

"Завдання на сьогодні — щоб всі 11 утримувалися під вартою й обов’язково понесли кримінальну відповідальність, щоб були зібрані достатні докази і затримані ще двоє замовників вбивства", - уточнив заступник голови Нацполіції.

Як повідомлялося, Віталій Олешко був застрелений 31 липня 2018 року у Бердянську на очах у дружини й товариша. Він загинув на місці.

Поліція затримала підозрюваних у скоєнні злочину: колишнього бійця батальйону "Торнадо" Артема Матюшина, голову будівельної фірми "НК "Промбуд" Миколу Ломаку, 39-річного Олександра Обухова та Максима Володимиренкова.

За версією правоохоронців, саме ці особи приїхали до будинку "Сармата", спостерігали за ним та застрелили.

Згодом за підозрою в організації вбивства Олешка у Бердянську затримали місцевого бізнесмена Михайла Сігіду, у Львові — Віктора Власюка, а у Дніпрі — Євгена Бродського.

Проте Сігіду та Бродського згодом відпустили під домашній арешт.

29 липня Бердянський районний міський суд призначив слухання по суті у справі про вбивство Олешка на 27 серпня.