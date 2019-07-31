Колишня держуповноважена АМКУ “забула” у декларації суму на 100 прожиткових мінімумів

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду протоколи стосовно колишнього державного уповноваженого АМКУ та інших суб’єктів декларування.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"За результатами повної перевірки декларації колишнього державного уповноваженого Антимонопольного комітету Агії Загребельської за 2017 рік Національне агентство встановило декларування недостовірних відомостей на суму понад 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб", - йдеться у повідомленні.

У декларації державний уповноважений АМКУ не зазначила відомості про корпоративні права, які належали її чоловіку, та про власний дохід від відчуження автомобіля TOYOTA RAV 4 2007 року випуску. Загалом встановлено декларування недостовірних відомостей на суму 300,2 тис. гривень.

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"Колишній начальник відділу активних заходів оперативного управління Головного управління ДФС у Запорізькій області Максим П’ятак не подав до Єдиного державного реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані після отримання доходу, який перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, в розмірі 105,6 тис. гривень", - інформує НАЗК.

Крім того, за порушення терміну подання щорічної декларації за 2018 рік Національне агентство склало протокол стосовно Генерального консула України в Любліні Василя Павлюка.