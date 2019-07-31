Уряд зробив доступними онлайн 128 держпослуг

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що Кабінет міністрів під його керівництвом зробив доступними онлайн 128 державних послуг.

Про це Гройсман повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Уряд Гройсмана перевів онлайн уже 128 держпослуг. Оформлення ФОП і ТОВ, допомоги при народженні дитини, субсидії, будівельні послуги та багато іншого", - написав глава уряду.

Він додав, що точкою доступу до електронних послуг є Урядовий портал, а час для отримання послуги - мінімальний.