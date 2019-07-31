Чотири тисячі флаконів препарату для лікування раку крові розподілять по Україні

Міністерство охорони здоров'я розподілило по регіонам 4 тисячі флаконів препарату з діючою речовиною аспарагіназа німецького виробництва для лікування раку крові, які закуплені за кошти держбюджету.

Про це в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун написала у Facebook.

"Препарат використовують для лікування дорослих та дітей з раком крові. Ліків достатньо, щоб забезпечити майже всю заявлену потребу. Ці ліки мають значно вищу ефективність, ніж ті, які закуповувалися раніше. У майже 92% випадків лікування рекомбінантною аспарагіназою настає ремісія, а вживання препарату протягом 2 років знижує ймовірність виникнення рецидиву до 98%" - написала Супрун.

Накази про розподіл 4 тисяч флаконів препарату оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Супрун зазначила, що кожен пацієнт може перевірити наявність ліків у своєму регіоні. Медичні заклади повинні розміщувати інформацію про наявність ліків, які закуплено державним коштом. Зокрема й про розподіл ліків у кожній конкретній області.

Якщо ліки є у програмі, але в лікарні немає інформації про них, то потрібно написати запит про доступ до публічної інформації на ім`я головного лікаря щодо наявності певного медичного препарату та звернутися до регіонального управління охорони здоров’я.