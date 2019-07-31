Призначили заступника керівника апарату Вищого антикорсуду

Голова Державної судової адміністрації України призначив на посаду заступника керівника апарату Вищого антикорупційного суду Оксану Літвінову з випробувальним строком три місяці.

Про це інформує портал Судова влада України за повідомленням пресслужби ДСАУ.

“31 липня 2019 року Головою Державної судової адміністрації України видано наказ №272/к, яким Літвінову Оксану Іванівну призначено на посаду заступника керівника апарату Вищого антикорупційного суду зі встановленням випробувального строку на три місяці”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, оскільки 29 липня 2019 року на адресу Державної судової адміністрації України надійшов лист голови Вищого антикорупційного суду Олени Танасевич, яким не погоджується призначення Літвінової на посаду заступника керівника апарату вказаного суду, то, “враховуючи норми законодавства, у разі непогодження головою суду кандидатури переможця конкурсу, голова Державної судової адміністрації України, як суб’єкт призначення, зобов’язаний призначити такого переможця без відповідного погодження, але з обов’язковим встановленням строку випробування до 6 місяців”.

Також повідомляється, ДСАУ, як суб’єктом призначення на посаду заступника керівника апарату Вищого антикорупційного суду, відповідно до ст. 56 – 58 закону України "Про запобігання корупції" та постанови Кабінету міністрів України від 25 березня 2015 року № 171, організовано проведення спеціальної перевірки щодо Літвінової, за результатом якої “інформації, що перешкоджає зайняттю Літвіновою О. І. посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком, не виявлено”.

У ДСАУ нагадують, що відповідно до наказу відомства від 21 травня 2019 року № 486 "Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника керівника апарату Вищого антикорупційного суду" Комісією з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя проведено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії "А" в системі правосуддя заступника керівника апарату Вищого антикорупційного суду.

За результатами конкурсу переможцем визначено Оксану Літвінову.