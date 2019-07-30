Справа Гандзюк: обвинувальний акт щодо Павловського передали до суду

Генпрокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо Ігоря Павловського - фігуранта справи про вбивство Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє Слідство.Інфо з посиланням на речника Генпрокуратури Андрія Лисенка.

«Обвинувальний акт передано до суду, готується перше засідання», - сказав Лисенко.

Зазначається, що Ігорю Павловському, який з листопада 2018 року перебував під вартою, на початку квітня змінили обвинувачення зі співорганізації на замовчування вбивства (частина 1 статті 396 Кримінального кодексу).

У зв’язку з цим нібито відпали підстави для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наприкінці квітня Павловському змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт з носінням електронного браслета.

Термін запобіжного заходу сплив 26 червня. І, як сказав Андрій Лисенко, після цього його не продовжували. За словами речника ГПУ, в цьому немає потреби, адже обвинувальний акт уже передали до суду.

«Власне, не продовжували запобіжний захід, оскільки він уже не потрібен», - прокоментував Лисенко.

Як повідомляв Укрінформ, 31 липня 2018 року в Херсоні було скоєно напад на Катерину Гандзюк - їй вилили сірчану кислоту в обличчя. Жінку з хімічними опіками госпіталізували. 4 листопада вона померла. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк було затримано шістьох осіб.

Вони дали свідчення, що Ігор Павловський, на той час помічник народного депутата від БПП Миколи Паламарчука, нібито передавав гроші на скоєння злочину. 12 листопада суд заарештував Павловського.