Kasta святкує 9-річчя: покупець сам визначає ціну товару

Гіпермаркет Kasta, як завжди, відзначає свій день народження грандіозним розпродажем.

Розпродаж HappyKastaDay відбудеться 31 липня і 1 серпня. 9-й день народження обіцяє стати особливим.

Улюблені бренди, безкоштовна доставка при покупці від 999 гривень, цікаві акції, нові ринкові техніки. І це не повний список підготовлених сюрпризів, адже головна місія Kasta — дивувати клієнтів інноваціями, роблячи онлайн-шопінг швидшим і комфортнішим.

Дати можливість клієнту самому «налайкати» знижку і призначити за товар свою ціну — така головна ідея святкового розпродажу. Поки він триватиме, пропонується знижка на певні товари, представлені на онлайн-платформі. Знижку покупці визначають самі, її розмір залежить від них. Тільки їхня активність може вплинути на ціну — чим вона вища, тим вартість товарів нижча.

Зробити це досить просто — потрібно поставити лайк поряд з вподобаним товаром, натиснувши на іконку. Так ви допоможете собі й іншим клієнтам накопичити знижки — два лайки будуть гривнею дисконту. Активно вибираючи, ви можете значно зменшити ціну. Але краще не зволікати й додавати товар у «Вибране», оскільки в акції бере участь обмежена кількість пропозицій. Зробивши необхідні дії, залишається тільки спостерігати в режимі реального часу, як знижується ціна.

Крім того, Kasta разом зі своїми партнерами пропонує клієнтам на своє 9-річчя ще кілька подарунків. Кожне 9-те замовлення серед оплачених банківською картою Visa онлайн, автоматично отримує знижку 9%. Дев'ять щасливців виберуть серед тих, хто використовував для оплати карту Visa і вони отримають 99% знижки на своє замовлення! На особистий рахунок гроші повернуться у вигляді бонусів. Замовлення на суму вище 999 гривень, буде доставлене безкоштовно. Для учасників програми лояльності KastaBlack також свої пільги — вони отримують доступ до акцій на 19 хвилин швидше, ніж інші покупці. А користувачі мобільного додатка Kasta, в свою чергу, будуть нагороджені 9 хвилинами фори. Ви помітили, що цього року число 9 має магічні властивості? Скористайтеся цим!

Святкові дні можуть стати щасливими для тих, хто хотів би стати власником місячної або річної передплати на KastaBlack, — для цього достатньо сплатити її картою Visa і отримати 50% знижки. Це допоможе вам зменшити витрати, отримуючи замовлення безкоштовно кур'єром до дверей квартири або в одне з 105 відділень KastaPost, що діють по всій Україні. А ще ви зможете безкоштовно приміряти і оглянути замовлені речі, або відіслати їх назад у разі, якщо вони не підійдуть, а гроші впродовж 3-4 хвилин повернутися вам на банківську картку.

Сюрпризи продовжуються. У дні розпродажу всі клієнти, які оформили попереднє замовлення, можуть стати володарями ще й промокоду на 30 гривень, його можна буде використати наступного разу при оплаті. На Facebook-сторінці Kasta в цей час пройдуть розіграші сучасних гаджетів, смартфонів і наборів електроніки.

Цей рік обіцяє стати особливим, завдяки прагненню команди бути завжди на крок попереду. Адже Kasta впроваджує інноваційні технології та продукти, змінює й удосконалює свою бізнес-модель, розширює список категорій новими товарами, серед яких нещодавно стали електроніка й побутова техніка. Кожен з клієнтів онлайн-платформи завжди може вибрати з величезного асортименту те, що потрібно саме йому. Купити, скориставшись знижками, швидко отримати речі у відділенні KastaPost, де пропонують всі необхідні послуги.

Не пропустіть можливість придбати товар за своєю ціною на Kasta!

Фото: Kasta