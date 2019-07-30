ДБР розслідує 11 справ, де фігурує Порошенко — Труба

Директор державного бюро розслідувань Роман Труба запевняє, що його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень, у яких фігурує п'ятий президент України Петро Порошенко.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

“В останньому інтерв’ю Петро Олексійович протирічить сам собі, обравши дивну тактику інформаційного захисту... Що означає це уперте заперечення дійсності? Провадження є, їх 11, і Петро Олексійович про це добре знає”, - написав він.

“Він говорить, що не отримував повістки на допит, але при цьому його адвокат просить перенести допит на декілька тижнів... Говорить, що директор ДБР не повинен втручатися у перебіг слідства, і йде до мого кабінету – разом з народним депутатом, прессекретарем та охороною – з вимогою провести допит тут і зараз”, - додав очільник ДБР.

Наостанок він написав, що “всі матеріали, що допоможуть слідству, прошу надати слідчому в ДБР”.

Як повідомляв Укрінформ, п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що ДБР не порушувало проти нього жодної кримінальної справи, а пояснення він надавав у справі купівлі заводу "Кузня на Рибальському ".

Окрім того, Порошенко заявляв, що ДБР не надсилало йому жодної повістки на допит, а єдиною людиною, яка поширювала інформацію про дату і час допиту, був Портнов.