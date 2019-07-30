Вбивство журналіста Веремія: Верховний суд відклав розгляд справи Крисіна

Вбивство журналіста Веремія: Верховний суд відклав розгляд справи Крисіна

Укрінформ
Верховний суд відклав на 10 вересня розгляд справи щодо Юрія Крисіна, засудженого за вбивство журналіста В'ячеслава Веремія.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу його адвокат Всеволод Казмірук.

“Верховний суд відклав до 10 вересня судове засідання, щоб надати мені можливість ознайомитися з матеріалами справи”, - сказав Казмірук.

Як повідомлялося, на початку жовтня засудженого на 5 років позбавлення волі у справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія Юрія Крисіна етапували із Київського СІЗО до виправної колонії в Донецькій області.

Суддя Шевченківського райсуду Києва Олег Лінник 22 грудня 2017 року засудив Крисіна до 4 років умовно у справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія, яке сталось у ніч проти 19 лютого 2014 року поблизу Софійської площі в Києві.

Прокуратура подала апеляцію на рішення суду.

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13 червня 2018 року Апеляційний суд Києва засудив Юрія Крисіна до 5 років позбавлення волі.

Окремою ухвалою від 13 червня 2018 року суд визначив, що підстав для повернення справи на розгляд до суду першої інстанції немає.

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