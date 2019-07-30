МЗС відкриває ще 18 візових центрів за кордоном

Міністерство закордонних справ України на додаток до існуючих 56 візових центрів відкриває ще 18 нових центрів у 16 країнах світу.

Про це повідомив Департамент консульської служби МЗС у Facebook.

"МЗС продовжує реалізацію комплексу заходів для підвищення рівня консульського обслуговування іноземців, які бажають відвідати нашу державу, – триває розширення мережі візових центрів, яка з серпня 2019 р. охоплюватиме 74 міста. На додаток до існуючих 56 візових центрів відкриваються 18 нових центрів у 16 країнах світу", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, нові візові центри відкриються у Сіднеї (Австралія), Кабулі (Афганістан), Мінську (Білорусь), Лондоні (Сполучене Королівство), Александрії (Єгипет), Тель-Авіві (Ізраїль), Ахмедабаді, Хайдарабаді і Чандігарі (Індія), а також у містах Доха (Катар), Мехіко (Мексика), Гаага (Нідерланди), Веллінгтон (Нова Зеландія), Мускат (Оман), Рамалла (Палестина), Бангкок (Таїланд), Анталія (Туреччина), Париж (Франція).

У Департаменті зазначили, що іноземці, які проживають у країнах розташування центрів, зможуть подати документи для оформлення українських віз у зручному форматі та, за бажанням, отримати низку додаткових послуг (виготовлення фотокарток, переклад та копіювання документів, оформлення полісів медичного страхування, кур’єрські послуги, СМС-інформування, обслуговування у залах підвищеного комфорту тощо).

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Водночас у Департаменті нагадали, що на центри покладається технічний супровід візових досьє та надання сприяння заявникам, а безпосереднє прийняття рішень про оформлення/відмову в оформленні віз здійснюватимуть, як і раніше, консули України у відповідних закордонних дипломатичних установах.