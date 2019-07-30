МЗС відкриває ще 18 візових центрів за кордоном

МЗС відкриває ще 18 візових центрів за кордоном

Укрінформ
Міністерство закордонних справ України на додаток до існуючих 56 візових центрів відкриває ще 18 нових центрів у 16 країнах світу.

Про це повідомив Департамент консульської служби МЗС у Facebook.

"МЗС продовжує реалізацію комплексу заходів для підвищення рівня консульського обслуговування іноземців, які бажають відвідати нашу державу, – триває розширення мережі візових центрів, яка з серпня 2019 р. охоплюватиме 74 міста. На додаток до існуючих 56 візових центрів відкриваються 18 нових центрів у 16 країнах світу", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, нові візові центри відкриються у Сіднеї (Австралія), Кабулі (Афганістан), Мінську (Білорусь), Лондоні (Сполучене Королівство), Александрії (Єгипет), Тель-Авіві (Ізраїль), Ахмедабаді, Хайдарабаді і Чандігарі (Індія), а також у містах Доха (Катар), Мехіко (Мексика), Гаага (Нідерланди), Веллінгтон (Нова Зеландія), Мускат (Оман), Рамалла (Палестина), Бангкок (Таїланд), Анталія (Туреччина), Париж (Франція).

У Департаменті зазначили, що іноземці, які проживають у країнах розташування центрів, зможуть подати документи для оформлення українських віз у зручному форматі та, за бажанням, отримати низку додаткових послуг (виготовлення фотокарток, переклад та копіювання документів, оформлення полісів медичного страхування, кур’єрські послуги, СМС-інформування, обслуговування у залах підвищеного комфорту тощо).

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Водночас у Департаменті нагадали, що на центри покладається технічний супровід візових досьє та надання сприяння заявникам, а безпосереднє прийняття рішень про оформлення/відмову в оформленні віз здійснюватимуть, як і раніше, консули України у відповідних закордонних дипломатичних установах.

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