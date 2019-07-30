НАЗК недорахувалося десятьох декларацій силовиків і чиновників

НАЗК повідомило органи Нацполіції та прокуратури про 10 випадків неподання декларацій.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтею 366-1 Кримінального кодексу, в діях та бездіяльності 10 посадовців, які не подали декларації після звільнення. Відповідні обґрунтовані висновки Національне агентство направило до територіальних органів Нацполіції та прокуратури для здійснення досудового розслідування. Зокрема, серед осіб, що не дотримались вимог закону: п’ятеро поліцейських, два військових інспектори та інспектор Київської міської митниці Державної фіскальної служби", - йдеться в повідомленні.

НАЗК зазначає, що затвердження обґрунтованого висновку та направлення його до спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції не означає визнання особи винною у вчиненні правопорушення, а є підставою для здійснення досудового розслідування.

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Також НАЗК повідомляє, що за результатами здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій Національне агентство склало та направило до суду 5 адмінпротоколів стосовно депутата Ужгородської міськради, посадовців ДФС та Мінрегіону.

Зазначається, що складення протоколу і направлення його до суду не є свідченням вчинення особою адміністративного правопорушення, а є підставою для провадження у справі про адміністративне правопорушення.