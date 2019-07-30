Супрун розкритикувала заяву радника Зеленського щодо

Супрун розкритикувала заяву радника Зеленського щодо "лікування для різних рас"

Укрінформ
Засновник мережі приватних клінік Борис Михайло Радуцький, який пройшов до Верховної Ради за списком партії Слуга народу заявив, що існують особливості лікування "у представників різних рас".

Це він сказав в інтерв'ю газеті "Ваше здоров’я".

«Адже, скажімо, генетичні відмінності в перебігу тих чи інших хвороб у представників різних рас визначають й особливості їх лікування. Тому протоколи мають бути тільки національними, написаними українською мовою, затвердженими МОЗ і Мін'юстом, адаптованими», — сказав Радуцький.

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Виконувачку обов’язків міністра охорони здоров’я Уляну Супрун ці слова здивували.

«Ми вже нагадували народній депутатці Ользі Богомолець, що не буває жодних „імунних потреб нації“, а хвороби не знають національних чи територіальних кордонів. Тому жителі будь-якої країни світу можуть заразитися тим самим вірусом кору, поліомієліту або збудником дифтерії», — написала вона у Facebook.

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Супрун пояснила, що медичні протоколи є універсальними алгоритмами для лікарів, що створювались медичною спільнотою «на основі багаторічних досліджень та пошуків оптимального шляху лікування».

«Анатомія для українців, американців чи поляків — однакова. Процес перебігу тих чи інших захворювань теж однаковий», — підкреслила очільниця МОЗ.

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