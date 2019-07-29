НАБУ спростовує заяву про вилучення в ОАСК справ щодо Горбатюка й Ситника

"Інформація, розповсюджена адвокатом Євгеном Солодком під час пресконференції про нібито вилучення в ході обшуків в Окружному адміністративному суді Києва справ, що мають відношення до НАБУ чи УСП ГПУ, не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що йдеться про санкціоновані слідчі дії, які детективи НАБУ провели спільно зі слідчими Управління спецрозслідувань ГПУ 26 липня у приміщеннях ОАСК та Суворовського районного суду м.Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

Раніше, 29 липня, адвокат Євген Солодко, який представляє інтереси ОАСК, заявив, що директор НАБУ Артем Ситник і керівник управління спецрозслідувань Сергій Горбатюк могли переслідувати власні інтереси під час обшуку суду.

Зокрема, він зазначив, що "під час обшуку було вилучено, зокрема у судді Арсірія, декілька адміністративних справ, стороною яких є Горбатюк і Ситник".