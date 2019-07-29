НСЖУ просить IFJ зробити запит до Спілки журналістів РФ щодо “журналіста-снайпера”

Національна спілка журналістів України звернулася з листом до Міжнародної федерації журналістів (IFJ, м. Брюссель), у якому поінформувала зарубіжних колег про акредитацію у Росії так званого “журналіста” із Сербії, який вбивав українців на окупованому Донбасі.

Про це власному кореспонденту Укрінформу повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

“До секретаріату Міжнародної федерації журналістів. Шановні колеги! Ми інформуємо вас, що дипломати Постійного представництва України при Міжнародних організаціях у Відні виявили факти про можливу участь журналіста Деяна Беріча у війні на сході України у складі терористичної організації “донецької народної республіки” (ДНР).

Базуючись на цій інформації, кореспонденти Укрінформу провели журналістське розслідування. Воно виявило, що Деян Беріч, громадянин Сербії (із позивним “Десі”), брав участь у російських окупаційних силах під час анексії Кримського півострову у 2014 році, а пізніше він воював снайпером у Донбасі за так звану “ДНР”, - заявили у НСЖУ.

Як відзначається, ця інформація підтверджується великою кількістю фотографій і нагород, які Беріч отримав від РФ за убивство українців.

У НСЖУ також вказують, що за такі дії Беріч повинен бути кримінально покараний за законодавством Сербії.

Зазначається, що Росія почала використовувати Беріча у якості реалізації своєї пропаганди на форумі ОБСЄ.

“Реагуючи, Національна спілка журналістів України засуджує надання статусу журналіста особі, яка причетна до військових злочинів. Ми також просимо Міжнародну федерацію журналістів зробити запит до Спілки журналістів Росії з метою отримання інформації про підтвердження факту, що сербський громадянин Деян Беріч є журналістом”, - заявили в НСЖУ.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство закордонних справ РФ акредитувало військового злочинця і терориста Беріча як іноземного журналіста.