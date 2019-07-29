Новий радник Зеленського розповів про гуманітарні ініціативи

Позаштатний радник Президента України Володимир Бородянський має намір створити робочу групу з депутатів і діячів культури, яка займеться напрацюванням гуманітарної стратегії держави.

Про це Бородянський написав у Facebook.

"Отже, нині моя посада - радник президента з гуманітарних питань....Наразі завдання президента наступне: спільно з депутатами, індустрією, експертами, науковим співтовариством - створити гуманітарну стратегію, сформувати конкретну програму дій, підґрунтя для зміни законодавства та появи нового, трансформувати інфраструктуру гуманітарної сфери відповідно до затвердженої парламентом стратегії. Це виклик! Виклик, який ще жодного разу перед нами не поставав", - написав Бородянський.

Він додав, що команду робочої групи добиратиме з найкращих професіоналів індустрії, в якій за кожним напрямком буде закріплений окремий куратор, що у свою чергу сформує свою робочу групу.

"Напрямків роботи багато: музеї та заповідники, театри, музика, консерваторії, філармонії, кіно, релігія, бібліотеки, книги. Медіа: ЗМІ (тв, преса, радіо), соціальні медіа та інтернет-видання. Інформаційна безпека (змістовна). Спорт, туризм. Благодійність. Ми будемо багато взаємодіяти з галуззю освіти", - зауважив Бородянський.

Радник Президента додав, що для нього ця посада є можливістю зробити і реалізувати задуми та стратегії, які докорінно змінять гуманітарну галузь в Україні.

"Я хочу, аби держава могла запропонувати своїм митцям підтримку, захист та справедливі і прозорі KPI їх роботи. А закордонним - ті умови, що стимулюватимуть до праці тут. Ті умови, за яких Україна буде першою серед потенційних партнерів будь-якого міжнародного проєкту. Щоб знову навіть не з’являлося запитань чому серіал «Чорнобиль» HBO та Sky знімали не в Україні, а в Литві. Що це означає? Це означає прибуток, який можна інвестувати у власне виробництво і презентацію України світові", - додав Бородянський.

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Він наголосив, що саме гуманітарна сфера формує культурний капітал держави, а він у свою чергу формує "те, як ми живемо і які стосунки будуємо".

Як повідомлялося, 29 липня Президент Володимир Зеленський призначив ексдиректора холдингу StarLightMedia і колишнього генерального директора телеканалу СТБ Володимира Бородянського своїм позаштатним радником.

Фото: facebook.com