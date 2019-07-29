Під час обшуків в Окружному суді вилучили справи щодо Горбатюка і Ситника - адвокат

Судді Окружного адмінсуду міста Києва готові отримати підозри щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень, аби мати змогу себе захищати.

Про це сказав на брифінгу в понеділок адвокат суддів ОАСК Євген Солодко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Судді готові отримати підозри для того, щоб отримати певний обсяг процесуальних прав і обов’язків і захищати себе так, як передбачено Кримінальним процесуальним кодексом. Тобто, ніхто бігати не збирається”, - наголосив Солодко.

Коментуючи поширені НАБУ аудіозаписи, він зауважив, що особи, які фігурують у цих аудіозаписах, готові співпрацювати з правоохоронцями: "Вони готові з’ясовувати, що це відбувається, де знайдені ці записи”.

Солодко також розповів, що обшук у приміщенні ОАСК проводився досить тривалий час, були вилучені певні справи.

“Цікаво те, що, фактично, в процесі обшуку зазнав певних пошкоджень сервер адміністративного суду, були вилучені адміністративні справи, в яких стороною фігурує Вища кваліфікаційна комісія суддів України, було вилучено ще декілька справ”, - заявив адвокат.

Так, за його словами, у судді Арсірія було вилучено декілька адміністративних справ, "стороною в яких є як особисто (керівник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій) Горбатюк, так і пан (директор НАБУ Артем) Ситник”.

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“Зокрема, є адміністративна справа № 640/713/19 за відповідним позовом до директора Національного антикорупційного бюро Ситника про оскарження його дій, які полягали у прийнятті на службу на посади старших детективів та детективів НАБУ без оголошення та проведення відкритого конкурсу... Тобто, оскаржуються дії безпосередньо директора”, - заявив адвокат.

Окрім того, зазначив він, вилучено справу за позовом Горбатюка Сергія Вікторовича до Генеральної прокуратури України і генпрокурора Луценка Юрія Віталійовича "про визнання протиправними дій та скасування наказу № 91 від 16.05 2018 року”.

Він також повідомив, що зранку 29 липня у Державному бюро розслідування зареєстрована заява про скоєння злочину за ознаками ст. 376 ККУ, а саме — втручання в правосуддя.

“Втручання полягає в тому, що суд протягом минулої п’ятниці був повністю заблокований”, - уточнив адвокат.

Як повідомляв Укрінформ, 26 липня детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки у приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Суворовського райсуду Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували ухвалення завідомо неправосудних судових рішень та втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з метою уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.

Керівник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що підготовлено повідомлення про підозру керівництву і чотирьом суддям Окружного адмінсуду Києва.

Прессекретар генерального прокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook повідомила, що проекти повідомлень про підозру керівництву і суддям Окружного адмінсуду вранці 29 липня надійшли на підпис заступнику генпрокурора Сергію Кізю.