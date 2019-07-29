Звільнили керівника заводу "Форт", що виробляє зброю

З посади керівника заводу «Форт» - підприємства ВПК України, що займається розробкою і виробництвом стрілецької зброї, боєприпасів і спецзасобів, звільнено Віктора Писаренка.

Про це інформує пресслужба МВС.

"Перевіркою діяльності Казенного науково-технічного об’єднання "Форт" МВС України встановлено прийняття керівником підприємства неефективних управлінських рішень. В зв’язку з невиконанням умов укладеного контракту керівника КНТО "Форт" МВС України Віктора Писаренка звільнено з займаної посади та достроково розірвано укладений з ним контракт", - йдеться у повідомленні.

Казенне науково-технічне об'єднання «Форт» МВС України – сучасне підприємство ВПК України, що займається розробкою і виробництвом стрілецької зброї, боєприпасів і спецзасобів.

Наразі, як зазначають у міністерстві, на його виробничих потужностях налагоджений ліцензійний випуск кількох видів стрілецької зброї, приймаються активні заходи, спрямовані на створення інфраструктури для розробки і виробництва боєприпасів в промислових масштабах.

КНТО «Форт» МВС України було засноване у 1991 році для розробки і впровадження у виробництво засобів особистого захисту для співробітників органів внутрішніх справ на базі спеціального відділення УВС Вінницької області з виробництва спецзасобів.