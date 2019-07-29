Цьогоріч на домашнє насильство поскаржилися удвічі більше людей, ніж у 2018 - експерти
Про це ідеться на сторінці Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги у Facebook.
“Цього року на домашнє насильство поскаржилось уже 17 тисяч українців - вдвічі більше, ніж торік”, - ідеться в повідомленні.
Як пояснюється, це пов'язано як з дією нового закону щодо протидії домашньому насильству, так і появою нової для України посади сімейних радників.
У Координаційному центрі зазначають, що сімейні радники – це волонтери, які мають авторитет в соціальних групах і які можуть оперативно надавати інформацію щодо шляхів вирішення проблем з питань виплати аліментів, захисту від домашнього насильства, батьківських прав та інших.
Сімейні радники поширюють інформацію про систему БПД, радять громадянам, куди звернутися за кваліфікованою допомогою.
Ініціатива “Сімейні радники” стартувала в Україні восени минулого року, ідеться в повідомленні.
Сімейні радники працюють на базі центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумах, Луцьку, Харкові, Києві, Одесі, Львові, Миколаєві та Рівному.
Наголошується, що сімейні радники не є представниками органів влади та не надають юридичні послуги, а є комунікаторами між людьми, які мають правові проблеми у родині, та установами, що покликані надавати допомогу.
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