УПЦ МП створила "комісію з питань обміну полонених"

"28 липня 2019 року, після Божественної літургії з нагоди 1031-ї річниці Хрещення Київської Русі та дня пам’яті рівноапостольного великого князя Володимира, на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія відбулось засідання Священного Синоду Української Православної Церкви (МП), під час якого була створена комісія з питань обміну полоненими та звільнення ув’язнених", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 15 червня 2019 року митрополит Онуфрій звернувся до Патріарха Московського і всієї Русі Кирила з проханням сприяти у помилуванні та звільненні всіх українських полонених, які перебувають на території Російської Федерації. Також Онуфрій направив листа до Президента України Володимира Зеленського з проханням про відновлення процесу обміну полоненими, а також помилування і звільнення полонених, які знаходяться на території України.

Як повідомляє УПЦ МП, до комісії увійшли преосвященний архієпископ Ніжинський і Прилуцький Климент, преосвященний єпископ Баришівський Віктор, вікарій Київської митрополії та протоієрей Владислав Діханов, голова синодального відділу Української православної церкви з соціально-гуманітарних питань.

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Як повідомляв Укрінформ, у Києві в грудні 2018 року відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія, який на той час був намісником предстоятеля УПЦ КП Філарета. У ході Собору до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату.