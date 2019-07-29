Клімкін розвіяв чутки про те, що він буддист

Міністр закордонних справ Павло Клімкін раніше займався східними єдиноборствами і вивчав різні філософські системи, зокрема й східні, але за віросповіданням є християнином.

Про це Клімкін розповів в інтерв'ю Укрінформу у відповідь на прохання спростувати чи підтвердити чутки про те, що він буддист.

"Я навіть розповім, звідки це пішло! Один з моїх найкращих друзів, який зараз є послом в одній з країн, у розмові з журналістом “Дзеркала тижня” після мого призначення на посаду так кумедно пожартував, і з цього все почалося. Насправді я, звичайно, християнин за віросповіданням. Але колись, багато років тому, я захоплювався східною філософією — ви знаєте, що в мене є навіть прізвисько Самурай, а в самурая немає мети, є тільки шлях. Я обговорював з багатьма друзями різні такі штуки, один з них пожартував, а потім це пішло гуляти інтернетом", - сказав Клімкін.

Він зауважив, що не є буддистом, але раніше вивчав різні філософські системи, в тому числі східні, і займався східними єдиноборствами. Окрім того, під час своєї каденції приділяв багато уваги набуттю нової динаміки відносин з Азією.

"Тож під цим жартом є певне підґрунтя", - зазначив Клімкін.