Справа про вбивство “Сармата” дійшла до суду

Справа про вбивство “Сармата” дійшла до суду

Укрінформ
Обвинувальний акт щодо ймовірних виконавців та організаторів вбивства ветерана АТО Віталія Олешка на позивний «Сармат» скерували до суду. Відтепер справу слухатимуть у Бердянському міськрайонному суді — територіально за місцем скоєння злочину.

Цю інформацію Громадському підтвердив очільник кримінальної поліції України В’ячеслав Аброськін.

У понеділок, 29 серпня, відбудеться перше засідання в Бердянському районному суді, на ньому зокрема вирішуватимуть питання щодо продовження термінів тримання під вартою фігурантів злочину.

Навесні 2019 року справу вбивства Віталія Олешка «Сармата» об'єднали ще з однією — розбійний напад на родину Поплавських у Дніпрі, який стався 4 липня 2018 року. У ній підозрюваними проходять четверо осіб з так званої групи Віктора Власюка — ймовірного організатора вбивства «Сармата»: Тарас Мовчан, Денис Зеленкін, Руслан Кузнєцов, Сергій Смірнов. Слідство вважає, що ці дві справи пов'язані між собою.

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Підозрюваних виконавців вбивства «Сармата» затримали 31 липня минулого року у день скоєння злочину (Артем Матюшин, Микола Ломака, Олександр Обухов, Максим Владимеренков). Наприкінці серпня Матюшин два викривальні свідчення на ймовірного організатора вбивства Михайла Сігіду.

У вересні поліція затримала підозрюваного в організації вбивства Олешка Сігіду.

16 грудня 2018 року поліція затримала ймовірного організатора вбивства «Сармата». Ним виявився 34-річний бізнесмен з Дніпра Євген Бродський.

8 лютого у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи «Сармата» Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання з Дніпра, колишній «торнадівець». Наразі він вже відбуває покарання за стрілянину у травні 2013-го, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі «Сармата».

Замовника вбивства досі не встановили, досудове слідство триває. Нещодавно поліція викликала на допит двох народних депутатів: Олександра Пономарьова та Сергія Валентирова. Останній мав тісні відносини з обвинуваченим Сігідою. Саме депутатів рідні та побратими «Сармата» вважають замовниками вбивства.

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