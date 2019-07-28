Справа про вбивство “Сармата” дійшла до суду

Обвинувальний акт щодо ймовірних виконавців та організаторів вбивства ветерана АТО Віталія Олешка на позивний «Сармат» скерували до суду. Відтепер справу слухатимуть у Бердянському міськрайонному суді — територіально за місцем скоєння злочину.

Цю інформацію Громадському підтвердив очільник кримінальної поліції України В’ячеслав Аброськін.

У понеділок, 29 серпня, відбудеться перше засідання в Бердянському районному суді, на ньому зокрема вирішуватимуть питання щодо продовження термінів тримання під вартою фігурантів злочину.

Навесні 2019 року справу вбивства Віталія Олешка «Сармата» об'єднали ще з однією — розбійний напад на родину Поплавських у Дніпрі, який стався 4 липня 2018 року. У ній підозрюваними проходять четверо осіб з так званої групи Віктора Власюка — ймовірного організатора вбивства «Сармата»: Тарас Мовчан, Денис Зеленкін, Руслан Кузнєцов, Сергій Смірнов. Слідство вважає, що ці дві справи пов'язані між собою.

Підозрюваних виконавців вбивства «Сармата» затримали 31 липня минулого року у день скоєння злочину (Артем Матюшин, Микола Ломака, Олександр Обухов, Максим Владимеренков). Наприкінці серпня Матюшин два викривальні свідчення на ймовірного організатора вбивства Михайла Сігіду.

У вересні поліція затримала підозрюваного в організації вбивства Олешка Сігіду.

16 грудня 2018 року поліція затримала ймовірного організатора вбивства «Сармата». Ним виявився 34-річний бізнесмен з Дніпра Євген Бродський.

8 лютого у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи «Сармата» Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання з Дніпра, колишній «торнадівець». Наразі він вже відбуває покарання за стрілянину у травні 2013-го, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі «Сармата».

Замовника вбивства досі не встановили, досудове слідство триває. Нещодавно поліція викликала на допит двох народних депутатів: Олександра Пономарьова та Сергія Валентирова. Останній мав тісні відносини з обвинуваченим Сігідою. Саме депутатів рідні та побратими «Сармата» вважають замовниками вбивства.