Перша Хресна хода новоствореної Православної церкви України

Цьогоріч новостворена автокефальна Православна церква України вперше провела свою Хресну ходу до 1031-річчя Хрещення Руси-України на чолі з митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм

День Хрещення Київської Русі – України є державним святом, і засноване воно було 25 липня 2008 року указом третього президента України Віктора Ющенка. Щороку в цей день люди йдуть Хресною ходою, та проводять молебень на Володимирській гірці. Цьогоріч у Києві в неділю, 28 липня, автокефальна Православна церква України вперше відзначила річницю Хрещення Руси-України.

Святкування розпочалося о 8:30 в Софії Київській Божественною літургією, яку очолив предстоятель Православної церкви України Епіфаній. Вже тоді зібралося доволі багато людей. Деякі встигли зайняти найкращі місця, і мали змогу спостерігати за службою на зовсім невеликій відстані від священнослужителів, а комусь доводилось спостерігати за богослужінням лише з великих екранів, які були розташовані по обидва боки від головного майданчика, на якому правили службу. Але загалом люди зовсім не засмучувалися, для них головним було просто почути молитви та бути присутнім на такому великому дійстві.

До заходу долучилося багато родин, навіть з маленькими дітьми. Ті у свою чергу не зовсім розуміли, що навколо відбувається, але тихенько сиділи, і слухали молитовні пісні, здебільшого з морозивом, або цукеркою в руках. Основною категорією людей, які прийшли на святкування, були жінки та чоловіки літнього віку. Дехто з них вже й встиг побувати на святкування річниці Хрещення Руси України УПЦ Московського Патріархату, яке було на день раніше, 27 липня. Вони порівнювали кількість людей, якій з церков все ж таки вдалося зібрати більше вірян. "Я думала, що сьогодні буде менше люду, але ні, он люди все приходять і приходять…", - сказала одна з жіночок похилого віку.

Літургія тривала досить довго, десь близько двох з половиною годин, але люди вистояли, навіть неймовірна спека не стала для них перепоною. Хтось рятувався водою, яку безкоштовно роздавали в спеціальних наметах, а хтось парасольками та віялами, які заздалегідь встигли прихопити з собою.

До Божественної літургії також долучився п’ятий президент України Петро Порошенко. На захід прийшов один, без сім’ї. Під час наданого йому слова, він ще раз привітав усіх українців з новоствореною церквою, і зазначив, що це те, чого чекали українці протягом багатьох років.

"Нарешті українська церква, Православна церква України постала рівною серед рівних, у всьому православ’ї, і точно буде визнана всім світовим православ’ям, і ми молимося за це, щоб це сталося як найскоріше. Ми готові були чекати роки, десятиліття, століття, ми чекали цього, але Господь послав нам це зараз, і ми всі є свідками народження нашої церкви… І всіх хочу привітати з нашою церквою, з Православною церквою України, автокефальною, помісною, нашою церквою…", - наголосив п’ятий президент України.

Після завершення Божественної літургії, священнослужителі почали шикуватися у колони, щоб піти Хресною ходою від Софії Київської до пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру. У центрі колони - митрополит Епіфаній та Петро Порошенко. Щойно ті рушили, люди навколо почали йти слідом. П’ятий президент України викликав ажіотаж серед людей, дехто навіть телефонував родичам або знайомим. "Біля мене тут Порошенко… так це правда. Ну бувай, а то нічого не чутно", - тихенько сказав в телефон молодий хлопець років двадцяти.

Під час ходи люди вигукували "Слава Україні! Героям Слава!", а також співали молитовні пісні. Перехожі з цікавістю спостерігали за Хресною ходою, а іноземці фотографували та, до слова, були трохи налякані всім цим дійством.

Згодом усі прибули до Володимирської гірки, де проходив молебень. Люди розташувалися хто де... Хтось вирішив не спускатися з гірки, а поспостерігати за всім зверху, хтось намагався протискуватися вздовж натовпу ближче до духовенства. Сам молебень тривав досить недовго, близько півгодини.

Після цього у митрополита Епіфанія було заплановане спілкування з представниками ЗМІ. Він говорив про визнання іншими православними церквами автокефалії ПЦУ, про останній Священний Синод ПЦУ, а також не оминув словом патріарха Філарета. Найбільша зацікавленість у журналістів була з приводу визнання Елладською церквою автокефалії української церкви. Епіфаній у свою чергу зазначив, що грецька церква вже фактично визнала ПЦУ.

"Ми працюємо над тим, щоб нашу автокефальну ПЦУ визнали інші православні церкви. І сьогодні брали участь у Божественні літургії представники Елладської православної церкви, а також наш архієрей. Позавчора і вчора також співслужив з представниками Елладської церкви.., це засвідчує, що де-факто Елладська церква практично визнає автокефалію української православної церкви", - сказав митрополит Епіфаній.

Також він наголосив, що визнання автокефалії ПЦУ не є швидким процесомпопри очікування на це суспільства. Це довгий процес, який потребує часу.

На запитання журналістки щодо розколу в українській церкві, Епіфаній запевнив що ніякого розколу немає, а є лише думка однієї особи — Філарета. "І тому воля однієї людини не буде диктувати умови всій церкві, як далі їй розвивати своє майбутнє. Тому ми бачимо зараз підтримку того процесу, який відбувається, і віримо, що в подальшому все більше і більше православних українців будуть долучатися до нашої визнаної Православної церкви України", - додав митрополит Епіфаній.

До цього спілкування з Блаженнішим долучилися не тільки журналісти, а й прихильники самого Епіфанія. Цими прихильницями були все ті ж жіночки літнього віку. Дехто з них навіть намагався витиснути операторів. З сучасними телефонами вони знімали усе навколо, а наприкінці кричали слова подяки Епіфанію. Той у свою чергу їм щиро посміхався, та дякував за їх прихід.

"Хоч раз побачила так близько нашого митрополита", - сказала на це з радістю одна з жінок.

Після цього люди почали потроху розходитися, хто додому, а хтось ще вирішив піти до Свято-Михайлівського Золотоверхого собору, де відбулася проща вірян до чудотворних святинь - частинки Древа Христа Господнього та мощей святого апостола Андрія Першозваного.

Загалом настрій людей після відзначення 1031-річниці Хрещення Руси-України був піднесений, мабуть кожен знайшов для себе щось цікаве. Під час таких дійств навіть не важливо віруюча ти людина, чи ні, бо атмосфера, яка вітає у повітрі, дійсно наповнює тебе та дарує відчуття єдності українського народу.

Вікторія Шевченко, Київ

Фото: Геннадій Мінченко, Тарасов Володимир, Михайло Палінчак