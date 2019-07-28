Єдність і духовна сила українців стала зброєю у подоланні агресії РФ — Порошенко

Єдність і духовна сила українського народу стали найсильнішою зброєю у подоланні російської агресії.

На цьому наголосив у своєму вітанні до Дня хрещення Руси-України п'ятий президент України Петро Порошенко у Facebook.

“Єдність і духовна сила українського народу стали нашою найсильнішою зброєю у подоланні російської агресії. І так само, як ми захищаємо і зміцнюємо нашу державну незалежність, ми будемо зміцнювати нашу церкву, захищати нашу духовну свободу”, - заявив Порошенко.

Експрезидент наголосив, що буде підтримувати Православну церкву України, захищати її від нападок реваншистів, допомагати її єднанню зі світовим православ’ям, братньому діалогу з усіма Церквами, що бачать свої початки у Володимировому Хрещенні.

“Україна повернула собі велику спадщину Володимира Великого, хрестителя Київської Руси-України. І ніхто не змусить нас її зректися!”, - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, 27-28 липня в Україні відбуваються урочистості з нагоди 1031-річчя хрещення Київської Руси-України.