В Україні створили посаду омбудсмена з прав людей з інвалідністю

Кабінет міністрів України прийняв постанову про створення посади уповноваженого з прав людей з інвалідністю зі створенням його апарату.

Відповідна постанова оприлюднена сайті уряду.

Також, згідно з постановою, будуть ліквідовані офіси із питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Департамент із питань стратегічного планування та координації державної політики, Департамент із питань державного управління, Департамент із питань регіональної політики та Департамент забезпечення документообігу та контролю.

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У структурі Секретаріату Кабінету міністрів «у межах граничної чисельності працівників Секретаріату» буде створений Директорат взаємодії з Верховною Радою України, Департамент забезпечення документообігу, управління організаційно-аналітичного забезпечення діяльності прем'єр-міністра України.