Савік Шустер повертається на українське телебачення

Савік Шустер повертається на українське телебачення

Укрінформ
Відомий телеведучий Савік Шустер повертається на українське телебачення та знову вестиме програму "Свобода слова".

Про це повідомляє ТРК "Україна".

Перший випуск соціально-політичного шоу "Свобода слова Савіка Шустера" вийде в ефір 6 вересня. Програма виходитиме щоп'ятниці о 21.00.

"Я повертаюся в нову Україну, країну, сповнену надії, і ми розраховуємо, що ця надія відобразиться в нашій студії. Я радію тому, що буду причетний до змін, що відбуваються в країні", – сказав Шустер.

Читайте також: У Зеленського готові почекати, поки суспільне ТБ “стане на ноги”

Як пише "Левый Берег", на початку травня Савік Шустер повернувся в Україну з-за кордону. Тоді Шустер заявив журналістам, що в Україну прибув ненадовго – можливо, на тиждень. За його словами, основною метою візиту була зустріч з давнім бізнес-партнером Павлом Єлізаровим. Також Шустер має намір прояснити ситуацію з відкритими в Україні судовими розглядами.

Тоді телеведучий заявив, що живе в одній із країн Азії та повертатися до роботи в журналістиці він поки що не готовий, але, водночас, цілком від ідеї про створення телеканалу не відмовився.

Нагадаємо: Савік Шустер працював на українському телебаченні із 2005 року. Його шоу виходили на каналах ICTV, "Інтер", "Україна", "Перший національний", "24", "112 Україна", "1+1". У 2015 році журналіст заснував телеканал 3s.tv, який у лютому 2017 припинив мовлення.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-