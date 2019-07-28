Відомий телеведучий Савік Шустер повертається на українське телебачення та знову вестиме програму "Свобода слова".

Про це повідомляє ТРК "Україна".

Перший випуск соціально-політичного шоу "Свобода слова Савіка Шустера" вийде в ефір 6 вересня. Програма виходитиме щоп'ятниці о 21.00.

"Я повертаюся в нову Україну, країну, сповнену надії, і ми розраховуємо, що ця надія відобразиться в нашій студії. Я радію тому, що буду причетний до змін, що відбуваються в країні", – сказав Шустер.

Як пише "Левый Берег", на початку травня Савік Шустер повернувся в Україну з-за кордону. Тоді Шустер заявив журналістам, що в Україну прибув ненадовго – можливо, на тиждень. За його словами, основною метою візиту була зустріч з давнім бізнес-партнером Павлом Єлізаровим. Також Шустер має намір прояснити ситуацію з відкритими в Україні судовими розглядами.

Тоді телеведучий заявив, що живе в одній із країн Азії та повертатися до роботи в журналістиці він поки що не готовий, але, водночас, цілком від ідеї про створення телеканалу не відмовився.

Нагадаємо: Савік Шустер працював на українському телебаченні із 2005 року. Його шоу виходили на каналах ICTV, "Інтер", "Україна", "Перший національний", "24", "112 Україна", "1+1". У 2015 році журналіст заснував телеканал 3s.tv, який у лютому 2017 припинив мовлення.