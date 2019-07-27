Зеленський сфотографувався на одеському пляжі

На знімку Зеленський і його супутники, один з яких глава Офісу Президента Андрій Богдан, сидять на шезлонгах. Президент одягнений в поло і шорти, Богдан - у плавках.

Фотографія супроводжується текстом: "Ми, всюди Охорона, бойові водолази, спец контроль проходження в море, на пляж - через рамки)))) а на задньому фоні видно, як засмагають розвідники. Гарних вихідних" (орфографія і пунктуація автора збережена).

Як повідомляв Укрінформ, 26 липня ввечері Президент Володимир Зеленський прилетів до Одеси рейсом МАУ. Тоді як на сайті Президента немає інформації про поїздку глави держави до Одеси.