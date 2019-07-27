Зеленський сфотографувався на одеському пляжі

Зеленський сфотографувався на одеському пляжі

Фото
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський сфотографувався на одному з пляжів Одеси.

Фото він виклав у Facebook.

На знімку Зеленський і його супутники, один з яких глава Офісу Президента Андрій Богдан, сидять на шезлонгах. Президент одягнений в поло і шорти, Богдан - у плавках.

Фотографія супроводжується текстом: "Ми, всюди Охорона, бойові водолази, спец контроль проходження в море, на пляж - через рамки)))) а на задньому фоні видно, як засмагають розвідники. Гарних вихідних" (орфографія і пунктуація автора збережена).

Як повідомляв Укрінформ, 26 липня ввечері Президент Володимир Зеленський прилетів до Одеси рейсом МАУ. Тоді як на сайті Президента немає інформації про поїздку глави держави до Одеси.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-