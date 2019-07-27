З початку року в ЄС вилучили понад 250 тисяч фальшивих банкнот

Кількість підроблених грошей у порівнянні з тим самим періодом минулого року зменшилася на 16%.

Про це йдеться у заяві прес-служби Європейського центрального банку.

"Близько 251 тисячі підроблених євробанкнот було вилучено з обігу протягом першої половини 2019 року. Це на 4,2% менше в порівнянні з II півріччям 2018-го та на 16,6% менше, ніж у першій половині 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Переважна більшість підробок (80%) - банкноти номіналом 50 та 20 євро.

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У заяві наголошується, що кількість фальшивок незрівнянно мала проти загальної маси грошей, які перебувають в обігу - це близько 22 мільярдів банкнот сукупною номінальна вартістю 1,2 трильйона євро.