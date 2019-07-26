Вибори до Ради, справа Шеремета й різнокольоровий "мед"
Українці втретє в 2019-му відправилися на виборчі дільниці. Цього разу позачергово обирали нардепів.
У п’ятницю, 26 липня, Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів щодо підсумків голосування. Згідно з цими результатами, до Ради проходять п’ять партій: за "Слугу народу" проголосували 43,16% виборців, "Опозиційна платформа - За життя" набрала 13,05%, "Батьківщина" – 8,18%, "Європейська солідарність" – 8,10%, ВО "Голос" – 5,82%. На фото: член ДВК гасить бюлетені сокирою на виборчій дільниці № 631158 у Харкові.
У суботу, 20 липня, в столиці на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка відбулася акція вшанування пам’яті загиблого три роки тому журналіста "Української правди" Павла Шеремета. Небайдужі несли до місця трагедії квіти та лампадки. Головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва зазначила, що останній фактичний звіт по справі був 17 лютого 2017 року. "Ми все ще сподіваємося що розкриття цієї справи є справою честі для України і для Зеленського", - сказала Мусаєва.
У свою чергу Президент зібрав силовиків щодо розслідування справи у вівторок, 23 липня. Після закритої від преси доповіді голови Національної поліції Сергія Князєва Глава держави висловив переконання, що справу щодо вбивства журналіста буде розкрито і винних знайдуть.
Активісти організації Insight LGBTQ NGO провели під посольством РФ у Києві акцію "Зупинимо ненависть!" з вимогою справедливого розслідування вбивства російської правозахисниці Олени Григор'євої, яка виходила на проукраїнські акції в Росії на підтримку кримських татар та політв'язнів, а також боролася за права жінок та ЛГБТ-суспільства. Григор'єву було жорстоко вбито у Санкт-Петербурзі.
В Одесі завершився 10-й міжнародний кінофестиваль. Гран-прі форуму розділили два фільми – українська стрічка "Додому" Нарімана Алієва та грузинська "А потім ми танцювали" Левана Акіна. На фото: учасник церемонії закриття Одеського міжнародного кінофестивалю тримає авоську з відеокасетами на червоному хіднику.
Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.
Учасники медіа-перфомансу "Сходи до ..." театрального режисера Влада Троїцького в Одесі.
Мурал відомого французького художника Жульєна Малана на стінах школи в Попасній на Луганщині.
Експонати в залі, присвяченій війні на сході України, на території Музею бойової слави в Мукачеві на Закарпатті.
Жінка несе бюлетень під час голосування на позачергових парламентських виборах у Сєвєродонецьку на Луганщині.
Озеро Синевир на Закарпатті.
Різнокольоровий "мед", який продають поблизу озера Синевир на Закарпатті.
Корова виходить із хліва в селі Тихий на Закарпатті.
На території Запорізької атомної електростанції.