Вибори до Ради, справа Шеремета й різнокольоровий "мед"

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Геннадій Мінченко

Українці втретє в 2019-му відправилися на виборчі дільниці. Цього разу позачергово обирали нардепів.

Фото: В'ячеслав Мадієвський

У п’ятницю, 26 липня, Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів щодо підсумків голосування. Згідно з цими результатами, до Ради проходять п’ять партій: за "Слугу народу" проголосували 43,16% виборців, "Опозиційна платформа - За життя" набрала 13,05%, "Батьківщина" – 8,18%, "Європейська солідарність" – 8,10%, ВО "Голос" – 5,82%. На фото: член ДВК гасить бюлетені сокирою на виборчій дільниці № 631158 у Харкові.

Фото: Данііл Шамкін

У суботу, 20 липня, в столиці на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка відбулася акція вшанування пам’яті загиблого три роки тому журналіста "Української правди" Павла Шеремета. Небайдужі несли до місця трагедії квіти та лампадки. Головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва зазначила, що останній фактичний звіт по справі був 17 лютого 2017 року. "Ми все ще сподіваємося що розкриття цієї справи є справою честі для України і для Зеленського", - сказала Мусаєва.

У свою чергу Президент зібрав силовиків щодо розслідування справи у вівторок, 23 липня. Після закритої від преси доповіді голови Національної поліції Сергія Князєва Глава держави висловив переконання, що справу щодо вбивства журналіста буде розкрито і винних знайдуть.

Фото: Геннадій Мінченко

Активісти організації Insight LGBTQ NGO провели під посольством РФ у Києві акцію "Зупинимо ненависть!" з вимогою справедливого розслідування вбивства російської правозахисниці Олени Григор'євої, яка виходила на проукраїнські акції в Росії на підтримку кримських татар та політв'язнів, а також боролася за права жінок та ЛГБТ-суспільства. Григор'єву було жорстоко вбито у Санкт-Петербурзі.

Фото: Ніна Ляшонок

В Одесі завершився 10-й міжнародний кінофестиваль. Гран-прі форуму розділили два фільми – українська стрічка "Додому" Нарімана Алієва та грузинська "А потім ми танцювали" Левана Акіна. На фото: учасник церемонії закриття Одеського міжнародного кінофестивалю тримає авоську з відеокасетами на червоному хіднику.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Ніна Ляшонок

Учасники медіа-перфомансу "Сходи до ..." театрального режисера Влада Троїцького в Одесі.

Маркіян Лисейко

Мурал відомого французького художника Жульєна Малана на стінах школи в Попасній на Луганщині.

Фото: Сергій Гудак

Експонати в залі, присвяченій війні на сході України, на території Музею бойової слави в Мукачеві на Закарпатті.

Фото: Олексій Ковальов

Жінка несе бюлетень під час голосування на позачергових парламентських виборах у Сєвєродонецьку на Луганщині.

Фото: Сергій Гудак

Озеро Синевир на Закарпатті.

Фото: Сергій Гудак

Різнокольоровий "мед", який продають поблизу озера Синевир на Закарпатті.

Фото: Сергій Гудак

Корова виходить із хліва в селі Тихий на Закарпатті.

Фото: Дмитро Смольєнко

На території Запорізької атомної електростанції.