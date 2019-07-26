Нацрада готує для кінцевих бенефіціарів ЗМІ нову форму декларації про доходи

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення винесла на громадське обговорення проєкт змін до порядку подання телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідних форм документів.

Термін прийому пропозицій від громадськості становить один місяць, повідомляє пресслужба регулятора.

"Заступник голови Національної ради Уляна Фещук повідомила, що за чотири роки, відколи був ухвалений цей порядок, у регуляторному органі накопичилося дуже багато документів, поданих ліцензіатами. Тому необхідно визначити порядок і строки їх зберігання. Крім того, Національна рада розробила власну форму декларації подання інформації про доходи кінцевих бенефіціарних власників", - йдеться у повідомленні.

Проєкт змін, зокрема, передбачає, що щорічна інформація про структуру власності, яка подана у паперовому вигляді, зберігається Нацрадою протягом двох років.

Як повідомлялося, Верховна Рада VIII скликання так і не включила до порядку денного сесії законопроєкти №6762 "Про внесення змін до закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо удосконалення механізмів забезпечення прозорості власності аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації" та №8494 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження основ фінансової прозорості електронних засобів масової інформації". Згідно зі ст. 105 Регламенту Верховної Ради, законопроєкти, внесені та не прийняті до закінчення строку повноважень ВР відповідного скликання в першому читанні, вважаються відкликаними.

Цими проєктами передбачалося нормативно уточнити процедуру перевірки Нацрадою поданої інформації про структуру власності, випадки, за яких структура власності може бути визнана непрозорою та встановити строк подачі інформації про структуру власності щороку до 20 січня.

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При цьому пропонувалося посилити відповідальність ліцензіата за неусунення встановлених порушень при подачі такої інформації. Водночас документами визначалися гарантії, за якими суб’єкт інформаційної діяльності не може притягатись до відповідальності, якщо йому не надали можливість взяти участь в розгляді відповідного питання.

Разом з тим у вересні-2015 ВР ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації та реалізації принципів державної політики у сфері телебачення і радіомовлення". Цей закон, зокрема, передбачив механізми обов’язкового оприлюднення інформації не тільки про прямого власника відповідного засобу масової інформації, але й про всіх суб’єктів, які присутні у ланцюгу власності аж до кінцевого бенефіціарного власника, а також про пов’язаних осіб власників суб’єкта інформаційної діяльності.

Фото: nubip.edu.ua