Поліція порушила справу через напад на автомобіль Порошенка

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом нападу на автомобіль Петра Порошенка біля будівлі Держбюро розслідувань.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"Близько 17-ї години група осіб заблокувала автомобіль Петра Порошенка та вступила в конфлікт із його охороною. Зловмисники з місця події втекли. Поліцейські зареєстрували відомості про подію, а відтак розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці встановлюють усіх учасників інциденту. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер під будівлею Державного бюро розслідувань після допиту п'ятого Президента України Петра Порошенка сталися сутички.