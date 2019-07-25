У “Голосі” заявили про кібератаку
Укрінформ
ІТ-фахівці політичної партії “Голос” з'ясовують наслідки та причини кібератаки на сервер, яким користується політсила.
Про це повідомляє пресслужба “Голосу”.
“Ми підтверджуємо, що на CRM-сервер, яким користується партія «Голос», сталася кібератака. Наші ІТ-фахівці з'ясовують її наслідки та причини, а також перебувають у контакті з групою, яка здійснила цю атаку”, - йдеться у повідомленні.
Водночас у політсилі уточнили, що фінансово чутливої інформації на сервері не було.
“Ми просимо вибачення у людей, які довірили нам свої дані, і обов'язково врахуємо всі недопрацювання цієї короткої кампанії”, - додали у пресслужбі.
Фото: goloszmin.org