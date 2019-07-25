У “Голосі” заявили про кібератаку

“Ми підтверджуємо, що на CRM-сервер, яким користується партія «Голос», сталася кібератака. Наші ІТ-фахівці з'ясовують її наслідки та причини, а також перебувають у контакті з групою, яка здійснила цю атаку”, - йдеться у повідомленні.

Водночас у політсилі уточнили, що фінансово чутливої інформації на сервері не було.

“Ми просимо вибачення у людей, які довірили нам свої дані, і обов'язково врахуємо всі недопрацювання цієї короткої кампанії”, - додали у пресслужбі.

Фото: goloszmin.org