Приватні лікарні зможуть надавати допомогу за Програмою медичних гарантій — Ковтонюк

Приватні лікарні також зможуть надавати спеціалізовану допомогу за Програмою медичних гарантій.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сама система з одного боку робить комунальні заклади схожими на приватні, тому що вони працюють як комунальні некомерційні підприємства, вільно, лише не можуть банкрутіти і виводити прибутки з підприємства. З іншого боку система знімає всі обмеження для приватних закладів також брати участь у програмі медичних гарантій і конкурувати з комунальними закладами. Коли ми починали зміни в первинній допомозі, то приватний ринок перевершив наші очікування. Ми думали, що будуть поодинокі випадки участі приватних закладів, а на практиці побачили, що кожен п’ятий договір НСЗУ — це приватний заклад, або приватна практика, ФОП. Я прогнозую, що зі спеціалізованою допомогою ми також побачимо приватних гравців”, - сказав Ковтонюк.

Як додала на брифінгу в.о міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, планується створити єдиний медичний простір, який буде охоплювати всі рівні медичної допомоги всіх форм власності чи підпорядкування.

“Є ідея створити єдиний медичний простір, окрім військових, які мають свої потреби. Решта має бути — єдиний медичний простір, чи це приватний, чи комунальний заклад, чи це є заклад Держуправління справами, як лікарня “Феофанія”, чи лікарня Національної медичної академії наук. Ми мусимо мати доступ до кожної лікарні” - сказала Супрун.

Вона повідомила, що до МОЗ також звертаються відомчі медичні установи, зокрема лікарні, підпорядковані МОУ, з тим щоб також укладати договори з Національною службою здоров'я в межах Програми медичних гарантій.