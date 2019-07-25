Кабмін ухвалив понад півсотні "гендерних" документів — Климпуш-Цинцадзе
Про це сказала віцепрем`єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час зустрічі в Києві з представниками громадських та міжнародних організацій, які опікуються темою рівності чоловіків та жінок, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"На урядовому рівні ми маємо близько 55 системних документів, які ми за цей час ухвалили і які вперше отримали серйозний гендерний компонент, починаючи з пріоритетного плану дій уряду, в цілі партнерства з НАТО був також включений гендерний компонент", - сказала Климпуш-Цинцадзе.
Вона додала, що уряд Гройсмана став першим в Україні, який пріоритезував питання гендерної рівності, тобто вніс його до пріоритетного плану дій Кабміну.
"Цьому уряду, як на мене, вдалося дійсно в різні галузі запровадити різні компоненти політики гендерної рівності, зокрема тішуся, що Міністерство фінансів вперше включило гендерне бюджетування до стратегії управління державними фінансами", - сказала Климпуш-Цинцадзе.
Зустріч Іванни Климпуш-Цинцадзе з представниками громадських та міжнародних організацій / Фото: Шамкін Данііл, Укрінформ
Віцепрем`єр-міністр також зауважила, що вже розроблено Національну комунікаційну стратегію України у сфері гендерної рівності, але висловила сумнів, чи встигне цей уряд ухвалити такий документ.