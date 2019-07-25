Кабмін ухвалив понад півсотні "гендерних" документів — Климпуш-Цинцадзе

Чинний Кабінет міністрів України ухвалив понад 50 документів з гендерним компонентом.

Про це сказала віцепрем`єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час зустрічі в Києві з представниками громадських та міжнародних організацій, які опікуються темою рівності чоловіків та жінок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На урядовому рівні ми маємо близько 55 системних документів, які ми за цей час ухвалили і які вперше отримали серйозний гендерний компонент, починаючи з пріоритетного плану дій уряду, в цілі партнерства з НАТО був також включений гендерний компонент", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Вона додала, що уряд Гройсмана став першим в Україні, який пріоритезував питання гендерної рівності, тобто вніс його до пріоритетного плану дій Кабміну.

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"Цьому уряду, як на мене, вдалося дійсно в різні галузі запровадити різні компоненти політики гендерної рівності, зокрема тішуся, що Міністерство фінансів вперше включило гендерне бюджетування до стратегії управління державними фінансами", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Зустріч Іванни Климпуш-Цинцадзе з представниками громадських та міжнародних організацій / Фото: Шамкін Данііл, Укрінформ

Віцепрем`єр-міністр також зауважила, що вже розроблено Національну комунікаційну стратегію України у сфері гендерної рівності, але висловила сумнів, чи встигне цей уряд ухвалити такий документ.