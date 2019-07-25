З наступного року лікарні фінансуватимуться за принципом "Гроші за пацієнтом"

З наступного року медичні заклади вторинної ланки надання медичної допомоги мають пройти автономізацію, з тим, щоб отримувати кошти від Національної служби здоров'я за пролікованих пацієнтів.

Про це на брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я хочу наголосити, що з нового року старого механізму утримання лікарень просто тому, що вони є, і який називався медична субвенція, не буде. Буде працювати механізм оплати наданих послуг за договорами з Національною службою здоров'я. ...Міністерство та Національна служба здоров'я уже працюють на пакетом нормативних актів, які необхідні для запуску цих змін. Вони будуть прийняті вже наступним урядом, наступний парламент повинен буде прийняти закон про державний бюджет, в якому має бути передбачено достатньо фінансування, для того, щоб ті зобов'язання, які перед пацієнтами візьме Національна служба здоров'я, могли бути виконані. Відповідний проєкт уже опрацьовано нашим міністерством разом з Мінфіном, його не потрібно робити з нуля", - сказав Ковтонюк.

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Він зазначив, що зараз на місцевому рівні лікарні, власники лікарень в особі місцевої влади мають активізувати процес автономізації лікарень, з тим щоб з нового року медзаклади мали змогу укладати договори з Національною службою здоров'я та отримувати кошти за лікування пацієнтів. Також необхідно провести комп'ютеризацію медичних закладів, як це було зроблено на первинній ланці медичної допомоги.

"Якщо це буде зроблено, ніщо не завадить запустити в наступному році так само успішно програму медичних гарантій на рівні спеціалізованих послуг і побачити ті самі явища - конкуренцію, зміни в зарплатах лікарів, зрозумілі для нас, пацієнтів, правила як отримати наші послуги, і більш цивілізовану систему надання медичних послуг", - сказав Ковтонюк.