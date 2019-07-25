Українська компанія не знає, кому належить затримане у Росії судно Lizori

Судно Lizori з українськими моряками на борту, затримане в Росії, з 2016 року не належить підприємству «Донбастранзитсервіс», зареєстрованому в Маріуполі.

Про це кореспонденту Укрінформу 25 липня повідомили в ТОВ «Донбастранзитсервіс».

«Колись давно це судно дійсно було в управлінні у нашій компанії. Але з 2016 року «Донбастранзитсервіс» не має ніякого відношення до цього судна. Ми не знайомі з його судновласником, ми не знаємо, хто його оператор, хто набирає екіпажі, хто займається крюїнгом тощо», - сказали в Донбастранзитсервісі.

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Як повідомлялося, в Росії, в порту Єйська на Кубані, затримали судно Lizori (ходить під прапором Молдови) з 14 громадянами України на борту. Трьох українців відправили додому 23 липня, питання відправки інших членів екіпажу вирішується.

Російська профспілка моряків поширила інформацію про затримання судна через незадовільний технічний стан та невиплати екіпажу зарплат. За даними Міжнародної федерації транспортних робітників, сума заборгованості - $11,23 тис.

Повідомлялося, що судно належить компанії DonbassTransitService Ltd (ТОВ "Донбастранзитсервіс"), проте на борту розміщено список співробітників й інших фірм.

Фото з відкритих джерел