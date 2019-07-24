Українські науковці отримають доступ до міжнародного архіву свідчень про Голокост

Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» (BYHMC) отримав доступ до одного з найбільших у світі онлайн-архівів свідчень про Голокост - Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies - і тепер запрошує українських науковців скористатися можливістю переглянути відеосвідчення.

Про це повідомили Укрінформу у меморіальному центрі “Бабин Яр”.

“Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» (BYHMC) отримав доступ до одного з найбільших у світі онлайн-архівів свідчень про Голокост - Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies. BYHMC став партнерською організацією архіву і тепер відкриває доступ до колекції відеосвідчень українським науковцям”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у Fortunoff Video Archive зібрані понад 4000 інтерв’ю зі свідками Голокосту. Кілька сотень із них стосуються України, зокрема, масових розстрілів у Бабиному Яру. Багатьох свідків подій Голокосту в Україні, чиї інтерв’ю зберігаються в цьому архіві, вже немає серед живих, тому зібрані спогади мають неоціненне значення для дослідників.

Fortunoff Video Archive надає доступ до своєї колекції лише через партнерські установи по всьому світу. “З липня 2019 року такою другою в Україні установою став меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр». Відтепер українські дослідники зможуть переглядати відеосвідчення з приміщення центру в Києві”, - зазначається в повідомленні.

«Співпраця з Fortunoff Video Archive є частиною проєкту усної історії, який втілює BYHMC. Ми прагнемо створити найповніше онлайнзібрання усних свідчень про Голокост в Україні. Надання українським науковцям доступу до записаних свідчень, що зберігаються в колекціях закордонних архівів, - один з етапів цієї роботи», - повідомила виконавча директорка та директорка зі стратегії центру Яна Барінова.

З інструкцією, як отримати доступ до колекції Fortunoff Video Archive, можна ознайомитися за посиланням. Щодо роботи у приміщенні меморіального центру потрібно звертатися за електронною адресою: oralhistory@babynyar.org.

За даними меморіального центру, Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies вже 40 років записує, збирає і зберігає свідчення про Голокост. З 1981 року колекція архіву зберігається в бібліотеці Єльського університету. Зараз вона налічує 12 000 годин записів різними мовами та охоплює свідчення тих, хто вижив - євреїв, ромів, сінті, свідків Єгови, політичних в’язнів, тих, хто чинив опір режиму, рятівників та військових зі збройних сил союзників.

Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» - некомерційна освітня організація, мета якої гідно вшанувати пам’ять жертв трагедії Бабиного Яру, збудувавши інноваційний меморіальний центр у Києві, та сприяти гуманізації людства через збереження та вивчення історії Голокосту.