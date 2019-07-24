Кабмін дав 1 мільярд на медзаклади "первинки"

Кабінет міністрів направив 1 мільярд гривень на медзаклади первинної медичної допомоги.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Кабінет міністрів України перерозподілив 1 млрд грн на оплату послуг у медзакладах, де працюють сімейні лікарі, терапевти і педіатри. Відповідну постанову ухвалили на засіданні уряду 24 липня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що уже понад 28 млн українців обрали своїх сімейного лікаря, терапевта або педіатра. Через дуже високу динаміку укладання декларацій виникла потреба у додатковому фінансуванні на гарантовану оплату послуг первинної медичної допомоги Національною службою здоров‘я.

"Усі комунальні заклади первинної допомоги перейшли на фінансування за принципом "гроші йдуть за пацієнтом" - тепер вони отримують кошти за послуги, які надають пацієнтам. Дохід залежить від обсягу роботи. В ефективних закладах первинної допомоги, які долучилися до трансформації, зарплати медичних працівників зросли в 2-4 рази. Для багатьох лікарів, медсестер та медбратів первинки це відображається в зарплаті у понад 10, 15 і 20 тис. грн", - додають у пресслужбі.

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Національна служба здоров’я України (НСЗУ) з початку року виплатила закладам первинної допомоги більше 9,6 млрд грн за договором.