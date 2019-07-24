Зоря пояснив, чому УПЦ МП таки має перейменуватися

Речник ПЦУ архиєпископ Євстратій Зоря роз'яснив суть рішення Шостого апеляційного адмінсуду щодо відмови Мінкульту в апеляції на рішення про призупинення перейменування УПЦ МП.

Про це він написав у Facebook.

"Рішення по суті позову суд досі не виніс - є рішення лише щодо забезпечення за позовом. Відхилену судом апеляцію на це рішення інформаційні структури МП поспішили видати нібито за рішення, яким сама справа з вимогою перейменування - завершена на користь "УПЦ", - написав Зоря.

Таким чином, за його словами, Закон "Про внесення змін до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо назви релігійних організацій (об'єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об'єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України" є чинним.

"І за ним (за цим законом - ред.) структура, яка називає себе "УПЦ", має називатися Російська православна церква в Україні", - наголосив речник ПЦУ.

Як повідомляв Укрінформ, 22 квітня Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов про скасування наказу Мінкульту, відповідно до якого Київська митрополія УПЦ МП та низка релігійних організацій повинні внести зміни до своєї офіційної назви.

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18 січня до Конституційного Суду надійшло подання 49 народних депутатів щодо відповідності Конституції Закону “Про внесення зміни до статті 12 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” щодо назви релігійних організацій (об’єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України”.

Відповідний закон ухвалено 10 грудня 2018 року. Він зобов'язує УПЦ МП указати у назві належність до Росії.