Симоненко позивається до Мін’юсту
Про це йдеться у повідомленні на сайті Окружного адміністративного суду м.Києва.
"Позивачі просять суд скасувати повністю наказ Мін’юсту від 23 липня 2015 року, яким було затверджено Правовий висновок Комісії з питань дотримання ЗУ «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборони пропаганди їхньої символіки» щодо невідповідності діяльності, найменування та символіки Комуністичної партії України вимогам вищевказаного закону", - йдеться у повідомленні.
Наразі судом досліджуються матеріали позову та вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі, зазначили в суді.
Як повідомлялося, 16 грудня 2015 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Міністерства юстиції і заборонив діяльність Комуністичної партії України, але Компартія оскаржувала це рішення в Київському апеляційному адміністративному суді.
У липні 2018 року кіберполіція припинила роботу сайту «kpu.ua» за поширення комуністичної символіки.