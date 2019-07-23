Симоненко позивається до Мін’юсту

До Окружного адмінсуду міста Києва надійшов позов Петра Симоненка та забороненої в Україні Комуністичної партії до Міністерства юстиції України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Окружного адміністративного суду м.Києва.

"Позивачі просять суд скасувати повністю наказ Мін’юсту від 23 липня 2015 року, яким було затверджено Правовий висновок Комісії з питань дотримання ЗУ «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборони пропаганди їхньої символіки» щодо невідповідності діяльності, найменування та символіки Комуністичної партії України вимогам вищевказаного закону", - йдеться у повідомленні.

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Наразі судом досліджуються матеріали позову та вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі, зазначили в суді.

Як повідомлялося, 16 грудня 2015 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Міністерства юстиції і заборонив діяльність Комуністичної партії України, але Компартія оскаржувала це рішення в Київському апеляційному адміністративному суді.

У липні 2018 року кіберполіція припинила роботу сайту «kpu.ua» за поширення комуністичної символіки.