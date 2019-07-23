МОН розпочинає атестацію наукової діяльності вишів

Міністерство освіти та науки запустило процес державної атестації наукових напрямів вишів, за результатами якої вони вперше зможуть отримати кошти на базове фінансування науки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"На цей рік держава передбачила на базове фінансування науки в університетах 100 млн гривень. Кошти зможуть отримати ті виші, які отримають найвищу оцінку. Важливо, що проходити атестацію буде не заклад у цілому, а його наукові напрями: загалом їх передбачено 7", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проведення атестації було розроблено спеціальну методику, яка враховує досить широкий спектр показників наукової діяльності закладу за останні 5 років. Зокрема, оцінюватиметься новизна та практична цінність наукових результатів, інтегрованість у світовий освітньо-науковий простір, перспективи розвитку тощо.

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Оцінку ефективності здійснюватимуть експерти за відповідними напрямами, а результати атестації затверджуватиме атестаційна комісія. Кожен напрям відноситимуть до однієї з трьох груп – А, Б, В – або визнаватимуть таким, що не пройшов атестацію.

З 1 вересня цього року отримати кошти на базове фінансування зможуть ті заклади, наукові напрями яких будуть віднесені до групи А. Передбачається, що в майбутньому базове фінансування надаватимуть також для групи Б.

Щоб пройти атестацію, заклад має подати до МОН заявку та необхідні інформаційні матеріали. Кінцевий термін подання документів – 5 вересня 2019 року.