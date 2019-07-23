МОН розпочинає атестацію наукової діяльності вишів
Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.
"На цей рік держава передбачила на базове фінансування науки в університетах 100 млн гривень. Кошти зможуть отримати ті виші, які отримають найвищу оцінку. Важливо, що проходити атестацію буде не заклад у цілому, а його наукові напрями: загалом їх передбачено 7", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що проведення атестації було розроблено спеціальну методику, яка враховує досить широкий спектр показників наукової діяльності закладу за останні 5 років. Зокрема, оцінюватиметься новизна та практична цінність наукових результатів, інтегрованість у світовий освітньо-науковий простір, перспективи розвитку тощо.
Оцінку ефективності здійснюватимуть експерти за відповідними напрямами, а результати атестації затверджуватиме атестаційна комісія. Кожен напрям відноситимуть до однієї з трьох груп – А, Б, В – або визнаватимуть таким, що не пройшов атестацію.
З 1 вересня цього року отримати кошти на базове фінансування зможуть ті заклади, наукові напрями яких будуть віднесені до групи А. Передбачається, що в майбутньому базове фінансування надаватимуть також для групи Б.
Щоб пройти атестацію, заклад має подати до МОН заявку та необхідні інформаційні матеріали. Кінцевий термін подання документів – 5 вересня 2019 року.