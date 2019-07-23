Рахункова палата проведе аудит щодо профілактики і лікування туберкульозу

Рахункова палата проведе координований аудит у сфері охорони здоров’я, зокрема щодо профілактики і лікування туберкульозу.

Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан за підсумками зустрічі керівників Вищих органів аудиту на тему «ВОА змінюють світ на краще: проведення аудиту реалізації Цілей сталого розвитку» у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку, повідомляється на сайті Рахункової палати.

«Напередодні візиту до Нью-Йорку на зустрічі у Тбілісі ми спільно з вищими аудиторськими органами Азербайджану, Білорусі та Грузії домовились про проведення координованого аудиту щодо профілактики і лікування туберкульозу. Ця проблема є актуальна для багатьох країн світу, в тому числі і України. За даними ООН, Україна входить до числа країн з високим рівнем ризику. Хоча наразі зберігається тенденція до зниження захворюваності на нові випадки, щороку ця хвороба забирає життя 4 тисяч українців. Покласти край епідемії туберкульозу до 2030 року – одне з завдань Цілей сталого розвитку. І Україна також відповідальна за його виконання», – сказав Пацкан.

Він зауважив, що підписання спільного положення про проведення паралельного аудиту планується у жовтні в Києві. Голова Рахункової палати зауважив, що сприяння моніторингу й перевірці виконання Цілей сталого розвитку має бути одним з головних пріоритетів діяльності вищих органів аудиту відповідно до Стратегічного плану INTOSAI на 2017–2022 роки.

фото: пресслужба Рахункової палати