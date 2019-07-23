Російський суд сьогодні розгляне апеляцію на вирок Павлу Грибу

Верховний суд Російської Федерації у вівторок, 23 липня, розгляне апеляцію на вирок українцю Павлові Грибу.

Про це повідомив його батько Ігор Гриб.

«23 липня 2019 року о 9:30 у Військовій колегії Верховного суду РФ… відбудеться розгляд апеляції на вирок від 22 березня, яким Павла засуджено до шести років», – повідомив Ігор Гриб.

За його словами, керівницто СІЗО-4 (м.Ростов-на-Дону) повідомило, що після апеляції Павла негайно буде направлено відбувати покарання до виправної колонії», – додав Ігор Гриб.

22 березня російський суд оголосив вирок у справі українця Павла Гриба, обвинуваченого там у «сприянні терористичній діяльності», – 6 років ув’язнення.

Павла Гриба викрали російські спецслужби 24 серпня 2017 року на території Білорусі, де він тоді перебував, і перевезли на територію РФ, де висунули обвинувачення, які українець відкидає.