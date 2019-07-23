Міграційна служба видала майже 14 тисяч ID-карток напередодні та у день виборів

Державна міграційна служба України видала майже 14 тисяч ID-карток напередодні та в день виборів.

Про це інформує пресслужба МВС у Facebook.

"За остаточними підрахунками, упродовж 19-20 липня та безпосередньо у день виборів територіальні органи та підрозділи ДМС, Центри надання адміністративних послуг та центри обслуговування громадян “Паспортний сервіс” по всій Україні видали 13 773 ID-карток", - йдеться у повідомленні.