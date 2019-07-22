Помер один із авторів Конституції України Віктор Мусіяка

Відомий політик, громадський діяч, один з авторів Конституції України Віктор Мусіяка помер у понеділок, 22 липня.

Про це написав у Facebook голова правління Інституту світової політики, керівник інформаційного агентства "Главком" Віктор Шлінчак.

"Найгірша новина сьогодні - це смерть Віктора Мусіяки. Батька Конституції, мудрої і чесної людини. Спочивайте з миром! Дякую, що ви були", - повідомив він.

Віктору Лаврентійовичу було 73 роки.

Політичну діяльність він розпочав у 1994 році, був народним депутатом у парламенті другого та четвертого скликань, представником Президента у Верховній Раді, заступником Голови парламенту.

На його сторінці у Facebook у понеділок вдень з'явився допис: "Сьогодні о 7 ранку від нас пішов Віктор Лаврентійович Мусіяка".