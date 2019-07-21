МЗС попереджає українців про небезпеку через масштабну пожежу в Португалії

Міністерство закордонних справ України попереджає українців про небезпеку, пов'язану з масштабною пожежею в окрузі Каштелу Бранку (Португалія).

Про це йдеться на сайті відомства.

"У зв’язку з масштабною пожежею в районі cелища Віла де Реі та Серта (округ Каштелу Бранку), яка продовжує нести загрозу місцевому населенню, а також – існуванням підвищеної ймовірності виникнення пожеж у центральній та північній частинах країни Посольство України в Португальській Республіці рекомендує громадянам України утриматися від відвідування лісової місцевості в зазначеному регіоні до стабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, за повідомленням Національної служби цивільного захисту Португалії, внаслідок прогнозованого підвищення середньодобової температури у центральній та північній частині країни, існує загроза поширення стихії.

"Громадянам України, які перебувають у цьому районі, слід уважно стежити за повідомленнями місцевих служб, у тому числі шляхом розсилання попереджувальних sms-повідомлень про розвиток ситуації та виконувати інструкції пожежно-рятувальних служб. У цьому зв'язку просимо громадян бути обачними, повідомляти про виникнення пожеж або потрапляння в небезпечну ситуацію, передусім, португальські пожежно-рятувальні служби за номером 112", - інформують у МЗС.

Там підкреслюють, що у разі потрапляння у надзвичайні ситуації громадянам України слід також звертатися на "гарячу лінію" Посольства України в Португальській Республіці за номером телефону: +351 965 088 115, адреса електронної пошти emb_pt@mfa.gov.ua, або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-16-57, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.

"Задля оперативності в комунікації пропонуємо скористатися розробленим Міністерством закордонних справ додатком ДРУГ - Добровільна реєстрація українських громадян при подорожах за кордон http://friend.mfa.gov.ua/#/. ДРУГ є ефективним інструментом попередження, а в разі кризової ситуації – розшуку та надання сприяння громадянам України у надзвичайній ситуації за кордоном. У разі виникнення надзвичайної ситуації в країні, до якої ви зареєструвалися, система надішле актуальну інформацію у формі текстового повідомлення на ваш номер телефону або повідомлення на електронну адресу. Крім того, посольство чи консульство України матимуть можливість встановити зв’язок з вами або з особою, яку ви зазначили в анкеті", - рекомендують у МЗС.

Фото з сайту mfa.gov.ua