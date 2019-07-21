Підозрювану у торгівлі дітьми українку знову затримали на кордоні з Грузією

Громадянку України Юлію Сусляк, підозрювану в Грузії в торгівлі дітьми, затримали на грузино-азербайджанському кордоні.

Про це заявив адвокат жінки Зураб Тодуа, повідомляє Ехо Кавказу.

«Приблизно 2-3 хвилини тому я зв'язався з Юлією ... Після того, як ми підняли галас, після телевізійного включення, вона телефонує мені з території Азербайджану і каже, що без будь-яких законних підстав, із застосуванням сили її здали на територію Азербайджану і не дають права в'їхати на територію Грузії. Вони роблять все для того, щоб не дозволити цій жінці дати свідчення і в деталях розповісти, на яку аморальність пішли два винних прокурори Генпрокуратури», - повідомив адвокат.

За його словами, невідомі зняли Юлію з поїзда, коли вона поверталася в Тбілісі з Баку. Він зазначив, що грузинські прикордонники не пропускають громадянку України на територію країни. На думку адвоката, викрадення Сусляк було організовано за дорученням прокурорів Теї Гіоргадзе і Мар'ям Гогореліані, які вели справу його підзахисної. Він додав, що 22 липня о 13:00 в Тбілісі разом із Сусляк вони планували провести прес-конференцію.

Як повідомляв Укрінформ, українців Юлію і Юрія Сусляків підозрюють у торгівлі дітьми. 26 квітня Юлію затримали в Грузії, коли вона з десятьма дітьми намагалася виїхати в окуповану Росією Абхазію. У ніч на 7 червня з Грузії в Україну літаком Президента діти сім'ї Сусляків були доставлені на батьківщину.

19 липня Юлію відпустили, а грузинська прокуратура оголосила про закриття справи через недостатню доказову базу.

Фото: 1tv.ge