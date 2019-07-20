Луценко про справу Шеремета: Робимо все можливе — піару тут не місце

Правоохоронні органи допитали сотні осіб у справі про вбивство журналіста «Української правди» Павла Шеремета і мають “гарячі” версії в розслідуванні цього злочину.

Про це генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив на своїй сторінці у фейсбук.

“Учора (19 липня, - ред.) заслухав черговий щоквартальний звіт начальника Нацполіції та начальника карного розшуку у справі вбивства Павло Шеремета. Допитано сотні осіб. Перевірено десятки тисяч. Залучені іноземні фахівці. Є гарячі версії. Робиться все можливе. Піару тут не місце”, - зазначив Луценко.

Як повідомлялося, відомий журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля, за кермом якого він перебував. Замовників та виконавців злочину досі не затримано.

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Уранці 20 липня у Києві на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка відбулася акція вшанування пам’яті загиблого три роки тому журналіста «Української правди» Павла Шеремета.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 23 липня, збирає правоохоронні органи, аби вони доповіли йому про хід розслідування вбивства Шеремета.