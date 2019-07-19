Оприлюднили списки спеціальностей, на яких зросла кількість "бюджетників"

Цьогоріч кількість місць державного замовлення для вступу на бакалавра на базі 11 класів найбільше зросла для педагогічних, природничих та інженерних спеціальностей.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.

"2019 року кількість місць державного замовлення для вступу на бакалавра на базі 11 класів найбільше зросла для педагогічних, природничих та інженерних спеціальностей. Тож у випускників 11 класів, які подаватимуть заяви на відповідні конкурсні пропозиції, є більше шансів отримати бюджетне місце", - йдеться у повідомленні.

Так, як зазначається, збільшилася кількість державних місць на педагогічні спеціальності (середня освіта (українська мова і література) +116 місць, професійна освіта (комп'ютерні технології) +104 місць, середня освіта (історія) + 88 місць, середня освіта (математика) + 66 місць, середня освіта (фізична культура) + 51 місце, початкова освіта +47 місць, середня освіта (інформатика) + 35 місць, середня освіта (хімія) + 34 місця, середня освіта (біологія та здоров’я людини) + 33 місця, дошкільна освіта + 21 місце).

Водночас у МОН додають, що загалом на педагогічні спеціальності 2019 року виділено майже 8 тисяч місць.

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Окрім того, у Міністерстві освіти та науки поінформували, що до переліку інженерних та природничих спеціальностей, де зросли обсяги порівняно з 2018 роком, увійшли: транспортні технології (на автомобільному транспорті) + 123 місця, річковий та морський транспорт + 84 місця, фізична терапія, ерготерапія + 67 місць, біотехнології та біоінженерія + 39 місць, гірництво + 39 місць, соціальна робота + 32 місця, біологія + 28, транспортні технології (на морському та річковому транспорті) + 25 місць, лісове господарство + 23 місця, технології захисту навколишнього середовища + 20 місць, геодезія та землеустрій + 20 місць, біомедична інженерія + 17 місць, математика + 10 місць, географія + 10 місць.

Як зазначив генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров, збільшення державного замовлення на бакалаврів обумовлене зростанням кількості випускників 11 класів на 1,5% порівняно з 2018 роком.

“Цього року вперше за тривалий період ми маємо більше випускників 11 класів, ніж у попередні роки. Так, порівняно з 2018 зараз їхня кількість зросла на 1,5%. Тож відповідно - як того й вимагає закон - цьогоріч було збільшено державне замовлення на бакалаврів”, - повідомив Шаров.