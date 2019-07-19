Полторак запевнив, що Зеленський його не штовхав, як могло здатися

Полторак запевнив, що Зеленський його не штовхав, як могло здатися

Відео
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський не штовхав міністра оборони Степана Полторака, як це могло здатися з відео.

Про це сам Полторак сказав журналісту і військовому експерту Юрію Бутусову, повідомляє Бутусов у Facebook.

"Тільки що спілкувався з міністром оборони Степаном Полтораком. Говорили про вражаюче відео його зустрічі з Президентом у Міністерстві оборони на презентації житлових модулів. Під час зйомки зі спини з відстані здалося, що Президент Зеленський різко розвернувся і зробив різкий жест у бік міністра або навіть штовхнув. Однак Полторак сказав, що жодного інциденту не сталося. За його словами, справа була так. Після привітання міністра і начальника Генштабу Р. Хомчака, Президент підійшов до заступників голови ОП Р. Рябошапка і К. Тимошенка. Мабуть, Президент хотів щось їм сказати наодинці з іншої теми. Тому він повернувся в бік міністра і сказав "Секундочку!" Сказано це було, за словами міністра, коректно, без жодної загрози. Після кількох слів, зустріч пішла за планом", - написав Бутусов.

Крім того, керівник військового радіо АрміяFM і "Військового телебачення України" Яна Холодна на своїй сторінці у Facebook зазначила, що після того, як міністр зустрів Президента, вони попрямували до інших учасників цього заходу, і глава держави “ввічливо попросив “секунду”, аби з ними переговорити”.

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“Звісно, що як виховані люди Степан Полторак, так і Руслан Хомчак зробили крок назад. Аби не ставити в незручне положення Президента. Саме це і зафіксували камери. Все. Крапка. На цьому сенсація закінчилася. А писати домисли і неперевірені факти — це вирок деяким журналістам, як на мене. До речі, за коментарем видання, яке першим розповсюдило цю "сенсацію", не зверталося”, — уточнила керівник АрміяFM.

Водночас Укрінформу Холодна уточнила, що штучно створений у ЗМІ інцидент за участю Президента вона обговорили з міністром оборони під час робочої зустрічі.

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