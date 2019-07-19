Полторак запевнив, що Зеленський його не штовхав, як могло здатися

Президент України Володимир Зеленський не штовхав міністра оборони Степана Полторака, як це могло здатися з відео.

Про це сам Полторак сказав журналісту і військовому експерту Юрію Бутусову, повідомляє Бутусов у Facebook.

"Тільки що спілкувався з міністром оборони Степаном Полтораком. Говорили про вражаюче відео його зустрічі з Президентом у Міністерстві оборони на презентації житлових модулів. Під час зйомки зі спини з відстані здалося, що Президент Зеленський різко розвернувся і зробив різкий жест у бік міністра або навіть штовхнув. Однак Полторак сказав, що жодного інциденту не сталося. За його словами, справа була так. Після привітання міністра і начальника Генштабу Р. Хомчака, Президент підійшов до заступників голови ОП Р. Рябошапка і К. Тимошенка. Мабуть, Президент хотів щось їм сказати наодинці з іншої теми. Тому він повернувся в бік міністра і сказав "Секундочку!" Сказано це було, за словами міністра, коректно, без жодної загрози. Після кількох слів, зустріч пішла за планом", - написав Бутусов.

Крім того, керівник військового радіо АрміяFM і "Військового телебачення України" Яна Холодна на своїй сторінці у Facebook зазначила, що після того, як міністр зустрів Президента, вони попрямували до інших учасників цього заходу, і глава держави “ввічливо попросив “секунду”, аби з ними переговорити”.

“Звісно, що як виховані люди Степан Полторак, так і Руслан Хомчак зробили крок назад. Аби не ставити в незручне положення Президента. Саме це і зафіксували камери. Все. Крапка. На цьому сенсація закінчилася. А писати домисли і неперевірені факти — це вирок деяким журналістам, як на мене. До речі, за коментарем видання, яке першим розповсюдило цю "сенсацію", не зверталося”, — уточнила керівник АрміяFM.

Водночас Укрінформу Холодна уточнила, що штучно створений у ЗМІ інцидент за участю Президента вона обговорили з міністром оборони під час робочої зустрічі.